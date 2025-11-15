Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cestári: Cesty sú zjazdné, na viacerých miestach sa však tvorí hmla

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však na viacerých miestach musia počítať s hmlou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Ružomberok, Predmier, Bytčica, Chminianska Nová Ves, Donovaly, Považský Chlmec, Sedlo Besník a Sliač. V lokalitách Liptovský Mikuláš, Liptovské Matiašovce, Spišská Stará Ves, Čertovica a Šturec je pre hmlu znížená dohľadnosť do 50 metrov.
