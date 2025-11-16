Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cestári: Cesty sú zjazdné, vo viacerých lokalitách treba rátať s hmlou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Záborské. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa zase vyskytuje v lokalite Svrčinovec.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Na niektorých miestach sa však tvorí hmla. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

.

