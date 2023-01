Cestári: Na horskom priechode Grajnár je poľadovica

Bratislava 15. januára (TASR) - Na horskom priechode Grajnár je v nedeľu dopoludnia poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Na ceste II/533 v úseku Gemerská Poloma - sedlo Súľová sa nachádza miestami kašovitý sneh do jedného centimetra, na cestách tretej triedy v obvode Trstená do dvoch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh je na ceste II/578 Skalka - Kremnica a II/537 Podbanské - Tatranská Polianka.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horskom priechode Besník sa nachádza miestami kašovitý sneh do dvoch centimetrov.



SSC upozorňuje vodičov aj na nárazový vietor v lokalitách Senica a Holíč. Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Záborské.