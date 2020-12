OPATRNE: Cestári varujú vodičov pred dažďom so snehom

Bratislava 28. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vodiči by si však mali miestami dávať pozor na vietor a čerstvý, kašovitý či zľadovatený sneh na vozovke. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



So silným snežením s dohľadnosťou do 100 metrov treba počítať v lokalite Švábovská stráň. V Košickom a Banskobystrickom kraji, ako aj v okolí Trnavy a Nitry padá dážď so snehom. V oblasti Bratislavy SSC upozorňuje na mrznúce mrholenie.



Cestári tiež upozorňujú na silný vietor v oblasti Liptova. Nárazový vietor fúka v lokalitách Liptovský Hrádok a Ilava.



Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Šútovce a nad 12 metrov dĺžky je po celú zimu zatvorený horský priechod Fačkovské sedlo.