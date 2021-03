Cestári upozorňujú na hmlu v lokalite Malý Lipník

Bratislava 4. marca (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Vodiči by si však mali dávať pozor na hmlu v lokalite Malý Lipník, pre ktorú je dohľadnosť do 100 metrov. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Zľadovatený sneh sa môže na vozovke vyskytovať na ceste I/67 odb. Dedinky - Ostrá Skala, na ceste II/535 odb. Dobšiná - Palcmanská Maša a na cestách III. triedy v oblasti Trstenej.



Cestári tiež pripomínajú, že na cestu I/9 za Drietomou smerom do Česka sa zosunul svah. "Prejdete striedavo v jednom pruhu," priblížili.