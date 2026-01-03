< sekcia Slovensko
Cestári upozorňujú na zasnežené vozovky na viacerých miestach
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Vo vyšších polohách Slovenska sú cesty pokryté čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrubým jeden až tri centimetre. Na ceste II/531 Srdiečko - Bystrá a na cestách tretej triedy v obvode Námestovo sa nachádza sneh hrubý štyri až päť centimetrov. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter je na úsekoch ciest II/531 Tisovec - hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Vrstva miestami kašovitého snehu hrubá jeden centimeter sa nachádza na úsekoch R3 v úsekoch Trstená, sever - Tvrdošín, sever, Trstená - Nižná a Sedliacka Dubová - Široká,“ uviedla SSC.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Horské priechody (HP) sú takisto zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Besník, Cukmantel, Čertovica, Dobšiná, Donovaly, Fačkov, Huty, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Príslop, Šturec, Vernár a Vrchslatina majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrubým jeden až dva centimetre. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter je na HP Zbojská.
V lokalitách Poprad a Námestovo zároveň cestári upozorňujú na nárazový vietor, pričom v druhom menovanom je aj sneženie. Na padajúce skaly si treba dávať pozor na HP Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na HP Šturec od šiesteho do 13. kilometra.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Vrstva miestami kašovitého snehu hrubá jeden centimeter sa nachádza na úsekoch R3 v úsekoch Trstená, sever - Tvrdošín, sever, Trstená - Nižná a Sedliacka Dubová - Široká,“ uviedla SSC.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Horské priechody (HP) sú takisto zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Besník, Cukmantel, Čertovica, Dobšiná, Donovaly, Fačkov, Huty, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Príslop, Šturec, Vernár a Vrchslatina majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrubým jeden až dva centimetre. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter je na HP Zbojská.
V lokalitách Poprad a Námestovo zároveň cestári upozorňujú na nárazový vietor, pričom v druhom menovanom je aj sneženie. Na padajúce skaly si treba dávať pozor na HP Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na HP Šturec od šiesteho do 13. kilometra.