Cestári upozorňujú na zľadovatený sneh na horskom priechode Zbojská

Bratislava 18. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Pri horských priechodoch by však mali vodiči zvýšiť svoju opatrnosť. Platí to napríklad aj pre priechod Zbojská, kde je zľadovatený sneh hrúbky dvoch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Aj na cestách III. triedy v okolí Polkanovej je podľa cestárov miestami zľadovatený sneh. Na horských priechodoch Štós, Huty, Súľová, Grajnár, Dobšiná, Podspády je podľa SSC na vozovkách miestami utlačený sneh. Na horskom priechode Vrchslatina je čerstvý sneh do dvoch centimetrov.



SSC upozorňuje, že horské priechody Príslop, Nitrianske Pravno (II/519) - Fačkovské sedlo a Šútovce sú v zimnej sezóne uzavreté pre nákladné vozidlá nad 12 metrov.