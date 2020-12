Cestári upozorňujú v niektorých oblastiach SR na zľadovatený sneh

Bratislava 20. decembra (TASR) - Na horskom priechode Dobšiná je na ceste miestami zľadovatený centimetrový sneh. Na ceste Skalka - Kremnica je miestami utlačený sneh do jedného centimetra. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk. Informuje tiež, že horské priechody na Slovensku sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Zľadovatený sneh sa podľa cestárov nachádza na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová, II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša a II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.



"Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica," pripomína SSC.



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalite Banská Štiavnica, Štrba a Pastierske. Dohľadnosť do 100 metrov je v Dolnom Kubíne, Kremnici, Námestove a Myjave.



Tunely Svrčinovec a Poľana na úseku D3 Svrčinovec - Skalité sú uzatvorené pre všetku dopravu do pondelka (21. 12.). Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Šútovce a nad 12 metrov dĺžky je po celú zimu zatvorený horský priechod Fačkovské sedlo.