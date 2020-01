VODIČI, POZOR: Cestári upozorňujú na utlačený alebo kašovitý sneh

Bratislava 6. januára (TASR) - Cestári upozorňujú na viacerých miestach na Slovensku na utlačený alebo kašovitý sneh. Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostné cesty sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska sú cesty pokryté vrstvou utlačeného alebo kašovitého snehu do piatich centimetrov. V okolí Haligoviec, Pustého Poľa a Trstenej je sneh od päť do desať centimetrov. Na cestách III. tried v oblasti Starej Ľubovne je desať až 15 centimetrov. Zľadovatený sneh do piatich centimetrov sa nachádza na cestách II/578 Skalka, Kremnica a na cestách III. tried v okolí Kremnice. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách I/64 Fačkov - odb. Turie, II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/517 Malé Lednice - Rajec.



Na západe a južných častiach stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek suchý až mokrý, poznamenali cestári.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na horských priechodoch Herlianske Sedlo, Huty, Vrchslatina, Branisko, Vernár, Podspády, Štós, Makov, Dobšiná, Zbojská, Čertovica, Besník, Príslop, Šturec a Súľová sa na vozovke nachádza vrstva čerstvého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov. Na horskom priechode Donovaly je utlačený sneh od štyroch do piatich centimetrov a na horkom priechode Fačkov je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.



Po celú zimnú sezónu je pre vozidlá nad 10 metrov uzatvorený horský priechod Príslop (cesta I/78), horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a horský priechod Veľké Pole (cesta II/512).



Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.