Cestári varujú pred hmlou aj možnou poľadovicou na cestách

Bratislava 17. decembra (TASR) - Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Banská Štiavnica, Važec, Východná, Pastierske a Sedlo Besník. Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk informuje, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.



Všetky sledované diaľničné úseky na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na cestách v oblasti Dobšinej a na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je miestami utlačený sneh do jedného centimetra.



Horské prechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Dobšiná je na vozovke miestami zľadovatený sneh s hrúbkou jeden centimeter.



Tunely Svrčinovec a Poľana na úseku D3 Svrčinovec - Skalité sú uzatvorené pre všetku dopravu do 21. decembra.