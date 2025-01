Cestári varujú pred poľadovicou vo viacerých lokalitách na Slovensku

Bratislava 1. januára (TASR) - Vodiči by si mali dávať v stredu pozor na poľadovicu na cestách v okrese Trnava, ako aj na cestách tretej triedy v obvodoch Prešov a Nové Mesto nad Váhom. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. V oblasti Vranova nad Topľou a Bánoviec nad Bebravou a v okresoch Michalovce a Sobrance padá mrznúce mrholenie, platí tam preto vysoké riziko náhleho vzniku poľadovice.



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa podľa cestárov vyskytuje v lokalitách Myjava a Švábovská stráň a do 100 až 200 metrov takmer na celom území západného a stredného Slovenska, miestami aj na východnom Slovensku. Horský priechod Príslop je uzavretý pre dopravu s celkovou dĺžkou nad 12 metrov. Ostatné horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.



Zelená vlna STVR informuje o poľadovici v okrese Humenné, tiež na obchvate Mosta pri Bratislave, v Studenom na Tomášovskej, v Miloslavove a okolí, v Michalovciach a okolí, takisto medzi Valalikmi a Kokšovom-Bakšou a aj v úseku Humenné - Tovarné - Stropkov.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je miestami suchý, prevažne však vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa ojedinele na vozovkách nachádza vrstva utlačeného alebo zľadovateného snehu.