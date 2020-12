Cestári varujú pred námrazou a poľadovicou

Bratislava 23. decembra (TASR) - Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Poľadovica sa nachádza na ceste druhej triedy medzi Podbanským a Tatranskou Lomnicou. Zľadovatený sneh s hrúbkou do jedného centimetra je v Dobšinej, tiež na cestách Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a Skalka - Kremnica.



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v oblastiach Záborské a Banská Štiavnica, do 100 metrov v lokalitách Pastierske, Beladice, Dargov, Švábovská stráň a Myjava. Hmla spolu s prehánkami sa podľa SSC vyskytuje v okolí Dobšinej.



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR a cesty prvej, druhej i tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem horských priechodov Súľová, Grajnár a Čertovica, kde je miestami utlačený sneh do jedného centimetra.