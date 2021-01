Cestári: Znížená dohľadnosť je pre hmlu v lokalite Jelšava

Bratislava 23. januára (TASR) - Znížená dohľadnosť do 50 metrov je v sobotu podvečer pre hmlu v lokalite Jelšava, v okolí Štósu do 100 metrov. Vodiči si musia dávať pozor aj v okolí Čertovice, kde je znížená dohľadnosť do 200 metrov pre snehové prehánky a v lokalite Rudlová je to pre hmlu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy sú podľa cestárov zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami vyskytuje kašovitý alebo utlačený sneh do hrúbky troch centimetrov. Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je na vozovke kašovitý sneh do hrúbky piatich centimetrov.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských priechodoch Čertovica a Dobšiná sa nachádza kašovitý sneh do dvoch centimetrov.