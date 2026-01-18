< sekcia Slovensko
Cestné vlaky môžu odviezť viac tovaru, obmedzuje ich byrokracia
Na Slovensku nie je žiaden úsek, po ktorom môže legálne prechádzať tzv. road train (cestný vlak) bez povolenia.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Cestní dopravcovia hľadajú možnosti znižovania nákladov a emisií pri preprave tovaru. Nákladné súpravy s dvomi návesmi dokážu odviezť takmer dvojnásobok tovaru oproti klasickým kamiónom. Hoci technické možnosti na Slovensku existujú, podľa dopravcov ich využívanie brzdí byrokracia a chýbajúca politická vôľa.
Na Slovensku nie je žiaden úsek, po ktorom môže legálne prechádzať tzv. road train (cestný vlak) bez povolenia. „Prevádzka cestných vlakov na území Slovenskej republiky podlieha osobitnému povoleniu na nadrozmernú prepravu. To zároveň určuje aj trasu vozidiel,“ upozornil Tomáš Suhányi zo Zväzu logistiky a zasielateľstva (ZLZ) SR.
Ministerstvo dopravy SR presunulo zodpovednosť vydávať povolenia na nadrozmernú prepravu na kraje. „Potom sa stáva, že napríklad v jednom kraji to jedna logistická spoločnosť dostane a v druhom zase iná nie,“ uviedol predseda Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala. „Vo všeobecnosti platí, že povolenie dostane málokto, a to hlavne z dôvodu byrokracie, ktorú sa nikomu nechce vykonávať,“ podotkol.
Road train odvezie takmer dvakrát viac tovaru. Vypúšťa 897 g COe na kilometer, zatiaľ čo kamión s bežným návesom 818 g. Dokáže odviezť v priemere 65,5 palety, pričom klasický náves o približne 30 paliet menej.
„Vďaka road trainom dokážete znížiť počet kamiónov na cestách a celkovo tak aj emisie COe na prepravovanú paletu. Podľa výsledkov našej prípadovej štúdie road train zníži emisie COe o 61 % na odvezenú paletu,“ informoval generálny riaditeľ Raben Logistics Czech & Slovakia Jakub Trnka. Podľa neho v Česku 17 % všetkých najazdených kilometrov realizujú týmito súpravami.
„Road train máme v Holandsku 20 rokov a nemáme s ním spojené žiadne problémy. Kamióny dokážu prechádzať relatívne v pohode naprieč Holandskom,“ poznamenal generálny riaditeľ Raben Group Ewald Raben. Ako doplnil, je to aj v dôsledku kooperácie s politikmi, ktorí následne zabezpečia prijateľnú infraštruktúru.
Pokiaľ dopravca v SR získa povolenie, musí preveriť trasu prepravy z hľadiska manévrovateľnosti. Podľa ZLZ môže vykonávať prepravu na úsekoch: I/18 Žilina - Dubná Skala, Turany - Ivachnová, tunel Branisko, I/11 Brodno - hraničný priechod Svrčinovec - Mosty u Jablunkova. Zároveň musí byť splnená podmienka, že prístup na tieto úseky a delené cesty k miestu nakládky/vykládky nepresiahne 15 kilometrov.
Riešením by podľa UNAS mohlo byť povolenie určitých úsekov, cez ktoré road train môže prejsť bez udeľovania povolenia, napríklad na medzinárodné cesty či diaľnice. Na ceste prvej či druhej triedy však nie je vhodný. „Bohužiaľ, chýba politická vôľa,“ dodal Skala.
„Najväčší význam ma využívanie road trainu na dlhých trasách, na Slovensku najmä na spojnici Košíc so západom,“ uzavrel riaditeľ vnútroštátnej prepravy Raben Czech & Slovakia Jiří Chlup.
