Čestných a odvážnych mladých ľudí možno nominovať na Férový čin roka

Bratislava 14. marca (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu spustila prihlasovanie do štvrtého ročníka ocenenia Férový čin roka. Nominovať možno mladých ľudí vo veku 16 až 26 rokov, ktorí sa svojimi činmi zaslúžili o férovosť, čestnosť a spravodlivosť vo svojom okolí či v celej spoločnosti. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek. Prihlasovanie je otvorené do 27. apríla.



"Ocenenie už po štvrtýkrát zviditeľní príbehy mladých ľudí, ktorí sa svojimi činmi zaslúžili o férovejšie prostredie. Vyzdvihuje tých, ktorí sa nebáli postaviť za svoje hodnoty, aktívne prispeli k pozitívnym zmenám a ukázali, že im dianie okolo nich nie je ľahostajné," priblížil Chomistek.



Spresnil, že nominácie na ocenenie môžu podávať jednotlivci, organizácie alebo školy prostredníctvom formulára na webovej stránke www.ferovycinroka.sk. "Odborná porota bude vyberať spomedzi inšpiratívnych činov realizovaných v roku 2024, pričom kľúčovým faktorom pri výbere víťaza či víťazky bude miera pozitívneho dosahu," objasnil Chomistek.



Férový čin roka je podľa riaditeľky nadácie Zuzany Petkovej spôsob, ako oceniť tých, ktorí svojimi činmi dokazujú, že aj v náročných časoch je možné konať správne a viesť ostatných k spravodlivosti.



Petková pripomenula, že laureátom minulého ročníka sa stal Marek Janiga za podporu demokratických hodnôt v spoločnosti, ktorý ako študent práva inicioval otvorený list dekanovi fakulty a so spolužiakmi žiadali otvorenú a odbornú diskusiu pred zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry.



Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutoční 10. júna v Bratislave.