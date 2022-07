Cestovanie pre Ukrajincov s ŤZP je podľa komisárky diskriminačné

Bratislava 30. júla (TASR) - Podmienky cestovania pre odídencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím sú podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej diskriminačné. Požiadala preto ministrov práce a dopravy o zmenu podmienok ich cestovania. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pre TASR reagovalo, že k cestujúcim so zdravotným postihnutím pristupuje rovnako bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú.



Štát by mal podľa Stavrovskej umožniť odídencom z Ukrajiny s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) naďalej cestovať zadarmo alebo im aspoň poskytnúť zľavu. "Odídenci z Ukrajiny zo zdravotným postihnutím sa buď nemôžu zamestnať pre svoje zdravotné postihnutie, alebo ak sa aj môžu zamestnať a prácu si hľadajú, na čo tiež máme podnety, nachádzajú si ju oveľa ťažšie, pretože ponúk práce pre ľudí so zdravotným postihnutím je vo všeobecnosti málo," vysvetlila.



Od 1. júla nemôžu odídenci z Ukrajiny cestovať na Slovensku bezplatne neobmedzene vrátane osôb so zdravotným postihnutím. "Pripomíname, že všetci občania Ukrajiny majú nárok na bezplatnú prepravu počas prvých piatich dní odo dňa vydania dokladu Slovak Help a ďalších päť dní po získaní statusu odídenca, to sa týka aj osôb s ťažkým zdravotným postihnutím," priblížila pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie MDV.



Držitelia prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku majú podľa úradu komisára naďalej zadarmo prepravu do zamestnania, ale len počas prvých 60 dní odo dňa, keď bol doklad vydaný. Výnimku z päťdňového obmedzenia bezplatných služieb majú žiaci materských, základných a stredných škôl s dokladom o dočasnom útočisku spolu s jednou sprevádzajúcou osobou. Rovnako bezplatnú prepravu vo vlakoch majú seniori nad 62 rokov.



Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zároveň eviduje podnety, podľa ktorých niektorí Ukrajinci ešte stále nezačali dostávať finančné príspevky zohľadňujúce ich zdravotné postihnutie. "Tie im mali začať vyplácať medzinárodné organizácie od mája 2022, hoci to štát ohlásil ešte koncom apríla," spresnil úrad, podľa ktorého informácií by sa k týmto príspevkom mali Ukrajinci dostať do konca júla. Termín spustenia vyplácania mal byť predĺžený pre nastavovanie procesov a posudzovanie odkázanosti žiadateľov.