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Cestovná lekárnička pred dovolenkou: Na čo si treba dať pozor?
Zabudnúť netreba ani na lieky proti bolesti a horúčke, hnačke, nevoľnosti či otrave jedlom. Rovnako dôležité sú aj prípravky na liečbu nádchy, kašľa či bolesti v krku.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Obsah cestovnej lekárničky treba prispôsobiť destinácii. Chýbať by v nej nemali bežne užívané lieky, prípravky na náhle zdravotné ťažkosti, dezinfekčné pomôcky či prostriedky na ochranu pred slnkom a hmyzom. Myslieť treba aj na dĺžku pobytu na dovolenke a prispôsobiť jej množstvo zabalených liekov. Pripomína to záchranná zdravotná služba ZaMED.
Zásoba bežne užívaných liekov by mala byť podľa záchranárov o čosi väčšia, než je plánovaný pobyt - pre prípad, že by sa dovolenka nečakane predĺžila. Pribaliť treba aj lieky používané podľa potreby, ako napríklad inhalátory na astmu, lieky na alergiu či tlak. „Aj keď ich pravidelne neužívate, nezabudnite na ne. Sú potrebné v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu,“ zdôraznil ZaMED.
Zabudnúť netreba ani na lieky proti bolesti a horúčke, hnačke, nevoľnosti či otrave jedlom. Rovnako dôležité sú aj prípravky na liečbu nádchy, kašľa či bolesti v krku. Záchranári odporúčajú tiež myslieť na prvú pomoc pri bolestiach očí a uší. „Pribaliť by ste si mali aj prípravky na dezinfekciu a ošetrenie rán, teplomer a pinzetu,“ dodali. Dôležité je pribaliť aj účinné repelenty proti hmyzu, opaľovacie krémy s vysokým SPF a prípravky s pantenolom na ošetrenie pokožky po pobyte na slnku.
„Vždy si vopred naštudujte informácie o krajine, do ktorej cestujete, a preverte si, aké zdravotné riziká tam hrozia. S tým úzko súvisí aj očkovanie, ktoré je do niektorých oblastí odporúčané a treba ho absolvovať v dostatočnom predstihu. Je vhodné si ešte doma vyhľadať a uložiť kontakty na najbližšie zdravotnícke zariadenia,“ dodali záchranári.
Lieky odporúčajú rozdeliť na dve časti. Prvá by mala byť dostupná počas cesty v príručnej batožine a následne počas pobytu v kabelke alebo batohu. Druhá časť lekárničky môže byť uložená v batožine alebo na izbe a obsahovať širšiu výbavu na bežné dovolenkové ťažkosti.
Jana Olejníková z Nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice zároveň odporúča pred odchodom skontrolovať dátumy spotreby všetkých liekov. „Po exspirácii môže klesnúť ich účinnosť, zmeniť sa konzistencia či dokonca vzrásť riziko nežiaducich účinkov. Obzvlášť citlivé sú antibiotiká, inzulíny, očné kvapky alebo adrenalínové autoinjektory. Pozornosť si zaslúži aj obal - poškodený alebo navlhnutý liek nemusí byť bezpečný ani pred dátumom exspirácie,“ upozornila.
Pripomína tiež, že treba myslieť na vhodné skladovanie liekov. Počas cestovania by nemali zostávať v rozpálenom aute ani na priamom slnku. „Väčšina z nich sa skladuje pri teplote do 25 stupňov Celzia. Dôležité je ponechať ich v originálnom balení spolu s príbalovým letákom a chrániť ich pred vlhkosťou - neuskladňujte ich preto v kúpeľni. Lieky vyžadujúce chladenie, napríklad inzulíny, patria do chladiaceho puzdra,“ vysvetlila odborníčka.
Zásoba bežne užívaných liekov by mala byť podľa záchranárov o čosi väčšia, než je plánovaný pobyt - pre prípad, že by sa dovolenka nečakane predĺžila. Pribaliť treba aj lieky používané podľa potreby, ako napríklad inhalátory na astmu, lieky na alergiu či tlak. „Aj keď ich pravidelne neužívate, nezabudnite na ne. Sú potrebné v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu,“ zdôraznil ZaMED.
Zabudnúť netreba ani na lieky proti bolesti a horúčke, hnačke, nevoľnosti či otrave jedlom. Rovnako dôležité sú aj prípravky na liečbu nádchy, kašľa či bolesti v krku. Záchranári odporúčajú tiež myslieť na prvú pomoc pri bolestiach očí a uší. „Pribaliť by ste si mali aj prípravky na dezinfekciu a ošetrenie rán, teplomer a pinzetu,“ dodali. Dôležité je pribaliť aj účinné repelenty proti hmyzu, opaľovacie krémy s vysokým SPF a prípravky s pantenolom na ošetrenie pokožky po pobyte na slnku.
„Vždy si vopred naštudujte informácie o krajine, do ktorej cestujete, a preverte si, aké zdravotné riziká tam hrozia. S tým úzko súvisí aj očkovanie, ktoré je do niektorých oblastí odporúčané a treba ho absolvovať v dostatočnom predstihu. Je vhodné si ešte doma vyhľadať a uložiť kontakty na najbližšie zdravotnícke zariadenia,“ dodali záchranári.
Lieky odporúčajú rozdeliť na dve časti. Prvá by mala byť dostupná počas cesty v príručnej batožine a následne počas pobytu v kabelke alebo batohu. Druhá časť lekárničky môže byť uložená v batožine alebo na izbe a obsahovať širšiu výbavu na bežné dovolenkové ťažkosti.
Jana Olejníková z Nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice zároveň odporúča pred odchodom skontrolovať dátumy spotreby všetkých liekov. „Po exspirácii môže klesnúť ich účinnosť, zmeniť sa konzistencia či dokonca vzrásť riziko nežiaducich účinkov. Obzvlášť citlivé sú antibiotiká, inzulíny, očné kvapky alebo adrenalínové autoinjektory. Pozornosť si zaslúži aj obal - poškodený alebo navlhnutý liek nemusí byť bezpečný ani pred dátumom exspirácie,“ upozornila.
Pripomína tiež, že treba myslieť na vhodné skladovanie liekov. Počas cestovania by nemali zostávať v rozpálenom aute ani na priamom slnku. „Väčšina z nich sa skladuje pri teplote do 25 stupňov Celzia. Dôležité je ponechať ich v originálnom balení spolu s príbalovým letákom a chrániť ich pred vlhkosťou - neuskladňujte ich preto v kúpeľni. Lieky vyžadujúce chladenie, napríklad inzulíny, patria do chladiaceho puzdra,“ vysvetlila odborníčka.