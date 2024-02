Cestovky a organizácie cestovného ruchu budú užšie spolupracovať

Košice 8. februára (TASR) - Memorandum o spolupráci uzavreli Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a Asociácia organizácií cestovného ruchu. Spoločný dokument podpísali predstavitelia týchto organizácií vo štvrtok v Košiciach.



Podľa prezidenta SACKA a viceprezidenta ZCR SR Romana Berkesa je dôležité prepájať všetky autority v cestovnom ruchu a spolu komunikovať, čo pred niekoľkými rokmi nebolo zvykom. "Dnes už máme vytvorenú platformu, kde aktívne komunikujeme, či už s hoteliérmi o možnostiach vytvárania zaujímavého a hlavne konkurencieschopného produktu voči okolitým krajinám. Dôležitými hráčmi sú práve aj oblastné organizácie cestovného ruchu, pretože ony majú zmapované regióny a dokážu vytvárať zaujímavé produkty, ktoré potom cestovné kancelárie dokážu využiť pri ponukách zahraničiu," uviedol pre novinárov.



Záujmom je podľa neho zvýšiť podiel zahraničnej klientely. Cestovný ruch na Slovensku pritom v porovnaní s okolitými krajinami má čo dobiehať a potrebuje vytvárať konkurencieschopné produkty aj pre návštevníkov zo vzdialenejšieho zahraničia, ktorí chcú cestovať do strednej Európy. "Pretože pre nich je jedno, či strávia svoj čas v Maďarsku, Čechách alebo na Slovensku, pre nich je to stredná Európa. Pre nás je dôležité, aby sme ich dokázali prilákať na Slovensko," skonštatoval Berkes.



Rozvoju cestovného ruchu má napomôcť aj novovytvorené vládne ministerstvo. "Vidíme ten veľký potenciál Slovenska z pohľadu turizmu, vyššieho počtu návštevníkov, ale aj turistov, či už domácich, alebo zahraničných. My sa budeme snažiť vytvárať na to podmienky, či už pre podnikateľov, ktorí podnikajú, poskytujú služby, ale aj aby títo stakeholderi dokázali v silnej konkurencii európskych krajín prilákať zahraničných turistov práve na Slovensko," povedal štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu Marek Harbuľák.



Podpis memoranda sa uskutočnil v rámci II. workshopu Klubu incomingových cestovných kancelárií SACKA konanom v Košiciach.