Cestovné kancelárie neregistrujú znížený záujem o zájazdy v Turecku

Bratislava 10. februára (TASR) - Cestovné kancelárie (CK) neregistrujú znížený záujem o zájazdy v Turecku. Uviedol to v súvislosti so zemetrasením Radoslav Oliver Košík, generálny tajomník Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).



"Cestovné kancelárie vnímajú udalosti v turecko-sýrskej oblasti veľmi citlivo, napriek tejto tragédii CK neregistrujú znížený záujem o nákup zájazdov v ponukách first moment, ktoré sa budú organizovať na Tureckej riviére počas leta 2023. V tejto turistickej oblasti neboli zaznamenané žiadne otrasy ani škody," uviedol vo vzťahu k údajnému odstupovaniu klientov od dovoleniek v Turecku Roman Berkes, prezident SACKA.



Klienti podľa Berkesa objektívne a správne vyhodnotili, že na Tureckej riviére nie je dôvod na obavy a riziko v tejto destinácii je porovnateľné s rizikami v iných bezpečných destináciách. Ľudia, ktorí by zájazd bezdôvodne stornovali, by prišli nielen o first moment zľavy, ale s vysokou pravdepodobnosťou aj o najlepšie ubytovacie kapacity, ktorých bude v letnej sezóne vzhľadom na vysoký dopyt menej, ako to bolo v minulosti.



"Jedným z najdôležitejších odvetví Turecka je práve cestovný ruch a sme presvedčení o tom, že pred začiatkom letnej sezóny budú hotely 100-percentne pripravené na prijatie svojich hostí v rovnakej, ak nie vyššej kvalite, ako tomu bolo v ostatné roky," dodal Berkes.



"Sme v kontakte s partnermi a delegátmi slovenských touroperátorov priamo v destinácii a situáciu nepretržite monitorujeme," doplnil Košík.



SACKA sa podľa neho pripojila k zbierke zastupiteľského úradu Tureckej republiky na Slovensku a vyzvala svojich členov, aby ju za účelom zmiernenia následkov ničivého zemetrasenia podporili.