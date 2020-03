Cestu na Mohylu M. R. Štefánika mesto Brezová pod Bradlom uzatvorilo

Brezová pod Bradlom 29. marca (TASR) – Z dôvodu zvýšeného počtu turistov smerujúcich na Bradlo sa mesto Brezová pod Bradlom rozhodlo uzatvoriť vstup k Mohyle Milana Rastislava Štefánika. Informáciu pre TASR potvrdil prednosta mestského úradu Ján Michálek.



Počas soboty (28. 3.) navštívilo národnú kultúrnu pamiatku na Bradle napriek viacerým opatreniam prijatým v boji proti šíreniu nového koronavírusu veľké množstvo ľudí. "Problém nerešpektovania obmedzení občanmi je celoslovenský, čo je viditeľné v tomto období aj pri iných pamiatkach. Mesto pokračuje v šírení informácií, aby sme neustále upozorňovali občanov na nutnosť plniť pokyny štátnych orgánov. Takisto poskytuje podporu občanom, ktorí to v súčasnosti potrebujú formou pomoci v rámci možností, ktoré má miestna samospráva," uviedol Michálek.



Štátna polícia priestory v okolí mohyly kontrolovala, ale podľa slov prednostu má takisto obmedzené možnosti. "Mestská polícia tam ani zasahovať nemôže, lebo priestory patria do katastrálneho územia obce Priepasné. Problémom je aj to, že v území mohyly sa stretávajú až tri katastrálne územia. Okrem Brezovej pod Bradlom a Priepasného je mohyla aj v katastrálnom území obce Košariská," doplnil prednosta Brezovej pod Bradlom.



Mesto sa preto od nedele (29. 3.) rozhodlo uzatvoriť prístup k mohyle. "Žiadame o rešpektovanie tohto zákazu a aj týmto opatrením chceme prispieť k tomu, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu," doplnil Michálek.