Cestujete do Británie? Od stredy bude potrebné elektronické povolenie

Bratislava 31. marca (TASR) - Občania Európskej únie budú od stredy (2. 4.) potrebovať na vstup do Spojeného kráľovstva (UK) elektronické cestovné povolenie ETA (Electronic Travel Authorisation). Registrovať sa môžu prostredníctvom aplikácie alebo na webe gov.uk, a to najneskôr tri pracovné dni pred cestou. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Žiadosti sa vypĺňajú individuálne pre každého cestujúceho vrátane detí, ich spracovanie prebehne približne do troch dní, no upozorňujeme, že výnimočne môže byť schvaľovací proces dlhší, preto odporúčame nenechať si registráciu na poslednú chvíľu, keďže bez platnej ETA nebude cestujúcim umožnený vstup do Spojeného kráľovstva,“ doplnilo ministerstvo. Žiadosť je spoplatnená a po schválení platná na všetky ďalšie vstupy do krajiny v období nasledujúcich dvoch rokov.



Požiadať o ETA je nevyhnutné pred vstupom do krajiny či už ide o turistiku, služobnú cestu, alebo tranzit cez Spojené kráľovstvo. Nevzťahuje sa na osoby, ktoré už majú v Spojenom kráľovstve udelené dlhodobé víza, prípadne štatút usadlíka z EÚ.



„Cestujúcu verejnosť upozorňujeme na obozretnosť vzhľadom na existenciu rôznych podvodných internetových stránok, ktoré sa pokúšajú záujemcov nalákať na rýchlejšie či jednoduchšie vybavenie autorizácie,“ dodal rezort.