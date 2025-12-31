< sekcia Slovensko
Cestujete do hôr v zahraničí? Na túto vec nezabudnite
Odporúčame overiť si, či sa poistenie vzťahuje aj na zimné športy a či kryje lyžovanie, snowboarding alebo pohyb mimo vyznačených tratí, ak ho plánujete, dodalo ministerstvo zahraničných vecí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. decembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča pred cestou do horských oblastí v zahraničí uzatvoriť komplexné cestovné poistenie, ktoré zohľadňuje riziká spojené so zimnými športmi. Rezort o tom informuje na webe.
Cestovné poistenie by malo zahŕňať najmä poistenie liečebných nákladov vrátane ošetrenia po úraze na zjazdovke; poistenie pátrania a záchrany vrátane zásahov horskej alebo leteckej záchrannej služby; úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. V prípade potreby by malo zahŕňať aj poistenie storna cesty.
„Odporúčame overiť si, či sa poistenie vzťahuje aj na zimné športy a či kryje lyžovanie, snowboarding alebo pohyb mimo vyznačených tratí, ak ho plánujete,“ dodalo ministerstvo.
Cestovné poistenie by malo zahŕňať najmä poistenie liečebných nákladov vrátane ošetrenia po úraze na zjazdovke; poistenie pátrania a záchrany vrátane zásahov horskej alebo leteckej záchrannej služby; úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. V prípade potreby by malo zahŕňať aj poistenie storna cesty.
„Odporúčame overiť si, či sa poistenie vzťahuje aj na zimné športy a či kryje lyžovanie, snowboarding alebo pohyb mimo vyznačených tratí, ak ho plánujete,“ dodalo ministerstvo.