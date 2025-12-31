Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cestujete do hôr v zahraničí? Na túto vec nezabudnite

.
Na snímke pohorie Jungfrau vo švajčiarskych Alpách. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. decembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča pred cestou do horských oblastí v zahraničí uzatvoriť komplexné cestovné poistenie, ktoré zohľadňuje riziká spojené so zimnými športmi. Rezort o tom informuje na webe.

Cestovné poistenie by malo zahŕňať najmä poistenie liečebných nákladov vrátane ošetrenia po úraze na zjazdovke; poistenie pátrania a záchrany vrátane zásahov horskej alebo leteckej záchrannej služby; úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. V prípade potreby by malo zahŕňať aj poistenie storna cesty.

Odporúčame overiť si, či sa poistenie vzťahuje aj na zimné športy a či kryje lyžovanie, snowboarding alebo pohyb mimo vyznačených tratí, ak ho plánujete,“ dodalo ministerstvo.
.

