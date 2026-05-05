Cestujete do Spojeného kráľovstva? Rezort zahraničia varuje
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - V Spojenom kráľovstve (Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko) od konca apríla zvýšili úroveň hrozby teroristického útoku z tretieho stupňa na štvrtý. Stupeň štyri znamená, že útok je vysoko pravdepodobný v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
Rezort v tejto súvislosti odporúča zachovávať zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou osôb a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.
