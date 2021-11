Cestujete do USA po uvoľnení obmedzení? Takto to prebieha

Washington/San Francisco 12. novembra (TASR) – Cestujúci do USA po tohtotýždňovom uvoľnení zákazu vstupu pre iné ako nevyhnutné cesty musia byť plne zaočkovaní proti koronavírusu a mať so sebou okrem bežných dokumentov aj negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín. Pravdivosť všetkých dokumentov potvrdzujú cestujúci svojím podpisom v oficiálnom formulári.



Všetky dokumenty kontroluje letecká spoločnosť, ktorá zároveň poskytne úradom Spojeným štátov kontakty a ďalšie informácie o jednotlivých pasažieroch. Pred príchodom do USA sa preto cestujúci nemusia nikde registrovať.



Na letisku i počas celého letu musia mať na tvári rúško. "Vo Viedni to všetci poctivo dodržiavali," uviedol Slovák Jozef, ktorý nasadol na jeden z prvých letov do Spojených štátov. Dodáva, že podobné to bolo aj na letisku v Amsterdame, odkiaľ letel už priamo za rodinou do San Francisca.



"Na holandskom letisku bolo veľmi veľa ľudí, čakal som asi 500. v rade na kontroly. Všetci však boli disciplinovaní a mali správne nasadené rúška. Rovnako aj počas celého 11-hodinového letu," opisuje svoje zážitky.



Všetky potrebné dokumenty mu kontrolovala letecká spoločnosť, ktorou letel z Viedne do Amsterdamu. Pred nadväzujúcim letom mu už covidpas nekontrolovali.



Podobná situácia ho čakala aj na pasovej kontrole po prílete do USA. "Ani sa mi na tie dokumenty nepozreli, všetci sa asi spoliehali na prvú kontrolu zo Schwechatu," domnieva sa Jozef.



Pokiaľ sú cestujúci plne zaočkovaní, po príchode do USA už nemusia podstúpiť ďalší PCR test. Z povinnosti byť plne zaočkovaný je však niekoľko výnimiek, napríklad zo zdravotných dôvodov. Takíto ľudia však potrebujú pred vstupom do krajiny PCR test nie starší ako 24 hodín.



Výnimku majú aj maloletí od dvoch do 18 rokov. Ak cestujú so zaočkovanými osobami, môžu podstúpiť testovanie rovnako ako ich spolucestujúci – až 72 hodín pred odletom. Ak však cestujú s nezaočkovanými osobami alebo sami, musia sa preukázať negatívnym testom nie starším ako 24 hodín.



Ďalšou výnimkou sú osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali. Tie musia predložiť pozitívny PCR test nie starší ako 90 dní a oficiálne potvrdenie o prekonaní ochorenia.



Vyňaté z povinnosti očkovania i testovania sú deti mladšie ako dva roky.



Od nezaočkovaných osôb sa však vyžaduje, aby sa podrobili testu na koronavírus tri až päť dní po príchode do Spojených štátov. V karanténe musia ostať sedem dní od príchodu, a to aj v prípade negatívneho testu.



Americké úrady akceptujú očkovanie vakcínami od firiem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson a inými, ktorými sa však na Slovensku neočkovalo. Vakcínu Sputnik V úrady neakceptujú.



V Spojených štátoch prestali od pondelka platiť cestovné obmedzenia pre plne zaočkovaných cudzincov prichádzajúcich z mnohých krajín vrátane Mexika, Kanady a väčšiny európskych štátov. Obmedzenia platili od marca 2020.