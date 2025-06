Cestujete na dovolenku? Na toto by ste nemali zabudnúť

Bratislava 11. júna (TASR) - Pred odchodom na dovolenku treba svoj majetok riadne zabezpečiť a nespoliehať sa na náhodu. Všetky dvere a okná by mali byť riadne uzamknuté, pozornosť treba venovať aj vedľajším vstupom či pivniciam. V súvislosti s blížiacou sa dovolenkovou sezónou, počas ktorej narastá počet krádeží vlámaním, to pre TASR uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



„Používajte mechanické a elektronické zabezpečenie - bezpečnostné dvere, uzamykateľné okenné kovania, mriežky, zámky, ale aj elektronický alarm či kamerový systém. Moderné systémy vás v prípade narušenia upozornia cez aplikáciu v mobilnom telefóne,“ uviedol. Pri odchode na dovolenku podľa neho zároveň nie je vhodné zdieľať tieto informácie na sociálnych sieťach. Fotografie z dovolenky je najlepšie uverejňovať až po návrate.



Prospešné je podľa neho mať v okolí dôveryhodnú osobu, ktorá na majetok dozrie. Môže vyprázdňovať poštovú schránku a kontrolovať objekt. Vytvorí tak dojem, že je dom obývaný. „Neprítomnosť majiteľov je pre páchateľov jedným z hlavných motívov,“ dodal. Na zvážení podľa neho je aj poistenie majetku, ktoré môže v prípade vlámania zmierniť následky.



Hájek podotkol, že polícia v teréne síce prijíma opatrenia, no prevencia začína doma u ľudí, pričom aj jednoduché kroky môžu riziko znížiť.



Ako hovorca doplnil, v minulom roku bolo podľa štatistík zaznamenaných 3328 prípadov krádeží vlámaním. Celková škoda spôsobená takouto trestnou činnosťou dosiahla takmer 10 miliónov eur.