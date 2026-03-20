Cestujte do Egypta? Zavádzajú opatrenia kvôli regionálnemu konfliktu
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Linka je k dispozícii nonstop.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Egyptské orgány v súvislosti s očakávanými dôsledkami prebiehajúceho regionálneho konfliktu zavádzajú nové opatrenia. Od 28. marca sa na území Egypta upravuje zatváracia doba obchodov, nákupných centier a reštaurácií do 21.00 h. Vo štvrtok a piatok bude zatváracia doba predĺžená do 22.00 h. Opatrenia sú plánované na obdobie jedného mesiaca. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
„Zároveň bude vypnuté reklamné osvetlenie pri cestách a vládna štvrť v New Cairo Capital City sa bude denne uzatvárať o 18.00 h,“ dodalo ministerstvo.
Cestujúcim odporúča rešpektovať pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek, sledovať aktuálny vývoj situácie a miestne médiá a plánovať presuny s ohľadom na možné dopravné a bezpečnostné obmedzenia.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Linka je k dispozícii nonstop.
„Zároveň bude vypnuté reklamné osvetlenie pri cestách a vládna štvrť v New Cairo Capital City sa bude denne uzatvárať o 18.00 h,“ dodalo ministerstvo.
Cestujúcim odporúča rešpektovať pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek, sledovať aktuálny vývoj situácie a miestne médiá a plánovať presuny s ohľadom na možné dopravné a bezpečnostné obmedzenia.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Linka je k dispozícii nonstop.