Cestujúci musia byť pred vstupom do USA zaočkovaní proti COVID-19

Bratislava 25. apríla (TASR) - Dospelí cestujúci musia byť pred vstupom do USA zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Negatívny výsledok testu potrebný nie je. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR to pripomína na webe.



Za plne zaočkovanú je považovaná osoba, ktorá bola pred najmenej dvomi týždňami zaočkovaná dávkou jednodávkovej vakcíny, druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny, kompletnou sériou vakcíny od AstraZeneca či Novavax alebo druhou dávkou kombinovanej vakcíny od rôznych výrobcov.



"Spojené štáty americké neobmedzujú platnosť očkovania. Znamená to, že v prípade ak spĺňate podmienky uvedené vyššie a vaše potvrdenie o očkovaní je označené ako neplatné, nemá to na vstup na územie Spojených štátov amerických žiadny negatívny vplyv," vysvetlil rezort. Obmedzenia sa nevzťahujú na štátnych občanov Spojených štátov amerických, osoby s udeleným trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických, prisťahovalcov či deti mladšie ako 18 rokov.



Od plne nezaočkovaných osôb je možné vyžadovať, aby sa tri až päť dní dní po vstupe do krajiny podrobili testu na COVID-19 či zostali sedem dní v samoizolácii. "V prípade, ak sa takáto osoba plánuje na území Spojených štátov amerických zdržať viac ako 60 dní, je od nej možné vyžadovať, aby sa nechala v Spojených štátoch amerických plne zaočkovať," dodalo ministerstvo.