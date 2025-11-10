Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cestujúci po nehode vlakov majú nárok na odškodnenie

Na snímke dva vlaky nasledujúci deň po zrážke pri Pezinku v pondelok 10. novembra 2025. Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620 v nedeľu 9. novembra. Foto: TASR - Michal Svítok

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ich bude kontaktovať.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Cestujúci, ktorí utrpeli zranenia v súvislosti s nedeľnou (9. 11.) nehodou vlakov pri Pezinku, majú nárok na odškodnenie a úhradu nákladov spojených s liečbou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ich bude kontaktovať. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poslal hovorca spoločnosti Ján Baček.

„V súlade s Nariadením (EÚ) 2021/782 bude ZSSK účastníkov nehody aktívne kontaktovať a poskytne im jasné pokyny k ďalšiemu postupu,“ uviedol.

ZSSK zároveň ozrejmila, že v prípade odrieknutí vlakov má cestujúci právo na vrátenie cestovného lístka bez sankcie pred začiatkom jeho platnosti.

Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pondelok informoval, že všetci pacienti sú mimo ohrozenia života.

ZSSK v súvislosti s nehodou dočasne odriekla regionálne spoje v úseku Trnava - Bratislava. Nahrádzajú ich expresné vlaky 7xx, ktoré od Trnavy po Bratislavu zastavujú aj v zastávkach osobných vlakov. Plné obnovenie prevádzky na oboch koľajach očakáva v priebehu niekoľkých dní.
