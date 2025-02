Cestujúci vlakom na trase Bratislava - Košice si môžu otestovať zrak

Bratislava 18. februára (TASR) - Cestujúci vlakom na trase Bratislava - Košice si môžu od utorka do štvrtka (20. 2.) otestovať zrak, vyskúšať simuláciu rôznych zrakových diagnóz či zoznámiť sa s pomôckami uľahčujúcimi život slabozrakým. Ide o súčasť interaktívnej osvetovej akcie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"V spoločenskom vozni expresných vlakov Tatran na trase Bratislava - Košice a späť budú odborní pracovníci ÚNSS informovať verejnosť o zrakovej prevencii a živote ľudí so zrakovým postihnutím," uviedol hovorca. Ako priblížila PR manažérka ÚNSS Eliška Fričovská, návštevníci si budú môcť vyskúšať, ako vidia ľudia s rôznymi zrakovými diagnózami, spoznajú pomôcky uľahčujúce ich každodenný život a zahrajú si hry, ktoré si môžu vyskúšať aj so zakrytými očami. Pre záujemcov bude podľa nej k dispozícii stroj na Braillovo písmo a ďalšie.



Hovorca ZSSK podotkol, že tím ÚNSS možno vo vlakoch stretnúť vo vybraných časoch.