Cestujúci vlakom na trase Košice - Bratislava si môžu dať zmerať tlak

Bratislava 15. augusta (TASR) - V spoločenskom vozni zaradenom na expresných vlakoch medzi Bratislavou a Košicami môžu cestujúci absolvovať preventívne vyšetrenia. Môžu si napríklad nechať odmerať krvný tlak, pomer tukov a svalov v tele, podiel kyslíka, cholesterolu a kyseliny močovej v krvi či poradiť sa s odborníkom. TASR o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá na projekte spolupracuje so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).



Okrem meraní môžu cestujúci konzultovať svoje zdravie s fyzioterapeutom, absolvovať očné vyšetrenie či vyšetrenie kožných znamienok. "Zdravotná prevencia sa rozšíri aj o poradenstvo v oblasti dentálnej hygieny a informácie o škodlivosti fajčenia," dodal hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Preventívne vyšetrenia a merania bude možné absolvovať v expresných vlakoch Ex 603 (Bratislava hl. st. 7.27 h - Košice 12.53 h) a Ex 610 (Košice 15.07 h - Bratislava hl. st. 20.33 h). "Najbližšia jazda sa uskutoční v piatok 16. augusta a projekt bude pokračovať vždy v piatky a nedele až do polovice septembra," priblížil Drevický.