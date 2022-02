DOBRÁ SPRÁVA: Cestujúci z krajín EÚ vo Švédsku nečakajú obmedzenia

Bratislava 9. februára (TASR) - Cestujúci z európskych krajín môžu od stredy vstúpiť do Švédska bez obmedzení týkajúcich sa ochorenia COVID-19. Švédska agentúra pre verejné zdravie však všetkým odporúča absolvovať PCR test ihneď po príchode do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na webe.



"Od 9. februára ruší Švédsko dočasný zákaz vstupu pre cestujúcich do Švédska z krajín EÚ/EHP (vrátane severských krajín, Andorry, Monaka, San Marína, Švajčiarska, Vatikánu). Občania, bez ohľadu na občianstvo, môžu cestovať do Švédska bez obmedzení týkajúcich sa ochorenia COVID-19," spresnil rezort.



Cestujúci z krajín mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru musia splniť jednu z výnimiek zo zákazu vstupu a zároveň disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, prípadne byť od požiadavky na test oslobodení. "Výnimky zo zákazu vstupu a požiadavky na test sú určené pre niekoľko kategórií cestujúcich vrátane cestujúcich s očkovacími preukazmi vydanými v určitých krajinách," priblížilo MZVEZ.