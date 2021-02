Poľsko sprísňuje opatrenia na hraniciach, povinný je negatívny test

Bratislava 27. februára (TASR) – Cestujúci zo Slovenska a Čiech do Poľska musia mať negatívny test na ochorenie COVID-19. Týka sa to všetkých ľudí prechádzajúcich cez hranice dopravnými prostriedkami aj pešo. Obmedzenie platí od soboty. Informoval o tom hovorca polície Michal Slivka.



Test nemôže byť starší ako 48 hodín pred prekročením hranice. "Cestujúci majú povinnosť test predložiť príslušníkovi hraničnej stráže v jazyku poľskom alebo anglickom," uviedol Slivka. Dodal, že osoby, ktoré majú pobyt na území Poľska a majú negatívny test, nepodliehajú povinnej karanténe.



Výnimku z povinnej karantény a predloženia negatívneho testu majú osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 očkovacou látkou povolenou Európskou úniou. Preukázať sa nemusia ani cezhraniční pracovníci, ktorí majú zamestnanie či podnikanie na území Poľska alebo na území susedných štátov, hovorí Slivka. Pokračuje, že výnimku majú aj študenti študujúci v Poľsku a ich učitelia, deti v predškolskom vzdelávaní v Poľsku, študenti postgraduálneho štúdia, odbornej prípravy a iných foriem vzdelávania, ako aj doktorandi študujúci v Poľsku.



Bez testu a povinnej karantény môžu podľa Slivku hranice Poľska prekročiť aj osoby vykonávajúce výskum v Poľsku, vojaci ozbrojených síl Poľska alebo spojeneckých síl, policajti, pohraničná stráž, colná, finančná služba, hasiči, inšpektori cestnej inšpekcie, ktorí plnia služobné úlohy.



Výnimku majú aj členovia diplomatických misií, konzulárnych úradov a zástupcovia medzinárodných organizácií a ich rodinných príslušníkov. Taktiež aj vlakový personál a ďalší zamestnanci vykonávajúci medzinárodnú železničnú dopravu, vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vodiči vykonávajúci prepravu osôb, a to viac ako sedem, najviac deväť osôb. Hranice môžu prekročiť posádky lietadiel, námorníci, rybári a ďalší členovia posádok, priblížil Slivka.