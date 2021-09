Cestujúcim do Čiernej Hory sa odporúča vyhnúť sa zhromaždeniam

Bratislava/Podgorica 5. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje cestujúcich do Čiernej Hory na napätú situáciu v súvislosti s inauguráciou nového metropolitu Srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore. "Protesty sa konajú na viacerých miestach a môžu eskalovať," uvádza rezort diplomacie na svojom webe.



Vzhľadom na situáciu dôrazne odporúča vyhnúť sa akýmkoľvek zhromaždeniam v Čiernej Hore, predovšetkým v Cetinje a Podgorici, a riadiť sa pokynmi bezpečnostných zložiek.



Nového metropolitu Joanikijeho II. zvolila biskupská rada do úradu koncom mája. Stúpenci štátnej identity Čiernej Hory však vehementne vystupujú proti jeho inaugurácii v Cetinje, historickom hlavnom meste Čiernohorského kráľovstva, a vnímajú to ako demonštráciu sily prosrbského tábora. V sobotu sa stovky protestantov dostali do potýčiek s políciou. V hlavnom meste Podgorica sa v súvislosti s inauguráciou zasa zhromaždili tisíce ľudí mávajúcich srbskými vlajkami, mnohých tam zo Srbska doviezli autobusy.