Cesty miestami pokrýva utlačený, kašovitý alebo čerstvý sneh

Bratislava 14. januára (TASR) - Všetky diaľničné úseky i cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné. Miestami ich pokrýva vrstva utlačeného, kašovitého alebo čerstvého snehu. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.



Kašovitým alebo utlačeným snehom od jedného do troch centimetrov sú pokryté úseky diaľnice D1 Hlohovec - Ilava, Ivachnová - Važec, tunel Šibenik - Prešov a úsek diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Tiež diaľničný úsek D4 Bratislava-Vrakuňa - Bratislava-Ivanka pri Dunaji. Sneh sa nachádza aj na rýchlostných cestách R1A Lehota - Nitra, Brezový háj, R3 Trstená - Tvrdošín, Sedliacka Dubová - Široká, obchvat Hornej Štubne, R2 obchvat Bánoviec nad Bebravou a úseku R7 Šamorín - Holice.



Horské prechody (HP) na území SR sú zjazdné, vozovky prevažne pokrýva vrstva utlačeného, kašovitého alebo čerstvého snehu od jedného do troch centimetrov. Na HP Herlianske Sedlo, Donovaly a Javorník do piatich centimetrov. HP Dargov, Kremnické Bane, Vernár, Pusté Pole, Zbojská, Chorepa a Klenov majú mokrý povrch vozoviek.



"Horské priechody Donovaly a Šturec sú pre husté sneženie uzavreté pre dopravu nad desať metrov," informuje SSC.



Cestári upozorňujú aj na silný vietor v okolí Hronského Beňadiku a Bytče. "Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá," spresnili.