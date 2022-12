Cesty na horských priechodoch Vrchslatina a Štós pokrýva miestami sneh

Bratislava 25. decembra (TASR) – Cesty na horských priechodoch Vrchslatina a Štós pokrýva miestami vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu do dvoch centimetrov hrúbky. Situáciu na niektorých úsekoch ciest komplikuje v nedeľu hmla. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Hmla s dohľadnosťou od 50 metrov je podľa SSC v lokalite Zvolen a do 100 metrov v lokalitách Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom, Krupina, Sobrance, Považský Chlmec, Sverepec, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Predmier, Beluša, Dolné Kočkovce, Svrčinovec, Ovčiarsko, Považská Teplá, Bytčica, Iliašovce a Ladce.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V prípade ciest prvej až tretej triedy je povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý.



"Pozor na poľadovicu na úsekoch ciest II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom a na cestách III. tried v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves," spresnili cestári. Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami.