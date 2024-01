Cesty na východe pokrýva v hornatých oblastiach sneh

Bratislava 27. januára (TASR) - Cesty v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska pokrýva vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu do troch centimetrov hrúbky. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na webe zjazdnost.sk.



"Na ceste I/72 Hrachovo - Tisovec, II/526 Klenovec - Rákošská Baňa a na cestách tretích tried v obvode Rimavská Sobota a Hnúšťa je poľadovica," upozorňujú cestári. Inak je povrch ciest prvej až tretej triedy prevažne vlhký až mokrý.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. "Na úseku diaľnice R3 Trstená - Tvrdošín sa na vozovke miestami nachádza kašovitý sneh hrúbky dva centimetre," priblížili.



Zjazdné sú aj horské priechody (HP). "Na povrchu vozoviek HP Donovaly, Besník, Čertovica, Vrchslatina, Zbojská, Štós, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Makov, Oravská Lesná, Huty, Branisko, Vernár, Podspády a Klenov je vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre," doplnili cestári. Pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky je uzavretý HP Príslop.