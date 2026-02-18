< sekcia Slovensko
Cesty sú zasnežené, na mnohých miestach je i poľadovica
V hornatých a kopcovitých oblastiach Slovenska je podľa cestárov miestami na vozovke čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jedného až dvoch centimetrov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) v stredu večer vodičov varuje pred snežením, poľadovicou i vetrom. Horské priechody sú zjazdné. Informovala o tom na webe zjazdnost.sk.
V hornatých a kopcovitých oblastiach Slovenska je podľa cestárov miestami na vozovke čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jedného až dvoch centimetrov. S kašovitým alebo čerstvým snehom hrúbky jedného centimetra treba podľa SSC počítať na horských priechodoch Podspády, Príslop, Oravská Lesná a Huty. Na horskom priechode Vrchslatina cestári upozorňujú na poľadovicu. V lokalite Kechnec zase na silný vietor.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Cestári zároveň pripomenuli, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
V hornatých a kopcovitých oblastiach Slovenska je podľa cestárov miestami na vozovke čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jedného až dvoch centimetrov. S kašovitým alebo čerstvým snehom hrúbky jedného centimetra treba podľa SSC počítať na horských priechodoch Podspády, Príslop, Oravská Lesná a Huty. Na horskom priechode Vrchslatina cestári upozorňujú na poľadovicu. V lokalite Kechnec zase na silný vietor.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Cestári zároveň pripomenuli, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.