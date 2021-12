Cesty sú zjazdné, miestami treba počítať so snehom či hmlou

Bratislava 11. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR, ako aj cesty I., II. a III. triedy, sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. V lokalitách Iliašovce a Švábovská stráň cestári upozorňujú na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk



Na strednom a východnom Slovensku sa na vozovkách miestami vyskytuje kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov. "Na cestách II/578 Skalka - Kremnica a II/584 Srdiečko - Bystrá do 4-5 centimetrov," spresnilo SSC. Upozorňujú tiež, že na cestách III. triedy v okolí Liptovského Mikuláša a Ružomberka sa môže vyskytovať poľadovica.



Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Donovaly, Vrchslatina, Štós, Grajnár, Súľová, Dobšiná, Huty a Herlianske Sedlo majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov.