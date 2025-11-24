< sekcia Slovensko
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch poľadovica
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Cesty na Slovensku sú zjazdné, no vodiči by mali byť opatrní na horskom priechode Zbojská, kde sa tvorí poľadovica. Na úseku R3 pri Trstenej je zasa na vozovke miestami dvojcentimetrová vrstva kašovitého snehu. Slovenská správa ciest (SSC) zároveň upozorňuje na viaceré obmedzenia a uzávery. Informovala o tom na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. „Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele až do štyri až päť centimetrov,“ spresnila SSC.
Uviedla ďalej, že zjazdné sú aj všetky horské priechody (HP). „Povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem HP Dobšiná, Podspády, Štós, Vrchslatina, Súľová, Branisko, Besník, Vernár, Makov, Oravská Lesná, Grajnár, Donovaly, Huty, kde sú vozovky pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky tri centimetre,“ vymenovala.
Vodičov upozorňuje na zľadovatený sneh na ceste II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom a na niektorých cestách tretej triedy pri Malom Lipníku, Pustom Poli a Starej Ľubovni. Pre nákladné vozidlá platia uzávery na HP Príslop, Vernár, Dobšiná, na úseku I/67 Dedinky - Ostrá Skala, na HP Šútovce a na úseku I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo vrátane HP Fačkov. Cesty II/549 Mníšek nad Hnilcom - Úhorná a III/3227 Hrabušická Píla - I/67 sú počas zimy úplne uzavreté.
