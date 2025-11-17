Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesty sú zjazdné, niekde treba rátať so zníženou dohľadnosťou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

V lokalite Lenartov hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov. V Bratislave na Moste Lanfranconi zase dohľadnosť obmedzuje dážď.

Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Na niektorých miestach však vodiči musia rátať so zníženou dohľadnosťou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

V lokalite Lenartov hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov. V Bratislave na Moste Lanfranconi zase dohľadnosť obmedzuje dážď. Cestári tiež pripomenuli, že diaľnica D1 je pri Ilave v smere na Žilinu pre nehodu uzavretá. „V smere na Bratislavu je prejazdný pravý jazdný pruh. Predpokladané dopravné obmedzenie je do 12.00 h,“ informovali.
