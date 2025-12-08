Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesty sú zjazdné, no vyskytuje sa hmla

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

V obvode Trstená sa na cestách tretej triedy nachádza zľadovatený sneh.

Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody na území SR sú zjazdné. Na území SR sa však vyskytuje hmla. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

V obvode Trstená sa na cestách tretej triedy nachádza zľadovatený sneh. Na ceste I/14 na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer padajú na vozovku skaly.
.

