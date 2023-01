Cesty sú zjazdné, znížená dohľadnosť pre hmlu je na viacerých úsekoch

Bratislava 2. januára (TASR) - Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Pre hmlu je znížená dohľadnosť od 200 do 100 metrov na značnej časti územia. Na viacerých úsekoch je dohľadnosť len do 50 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Závod, Vrútky, Nové Mesto nad Váhom, Rajec, Žilina, Švábovská stráň, Iliašovce, Budatín, Turany, Tornaľa, Nižná Šebastová a Dolný Kubín.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Na úsekoch ciest Dobšiná - Palcmanská Maša a Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa miestami nachádza zľadovatený sneh. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.



Zelená vlna RTVS zároveň upozorňuje na poľadovicu v Spišskej Belej, ako aj na úsekoch medzi Spišskou Belou a Spišskou Magurou a medzi Veľkou Lomnicou a Kežmarkom.