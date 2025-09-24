< sekcia Slovensko
Cez 700 slovenských pútnikov sa zúčastnilo na generálnej audiencii
Bratislava/Vatikán 24. septembra (TASR) - Viac ako 700 slovenských pútnikov vrátane vyše 400 účastníkov XIX. Národnej púte Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky (OZ SR) sa v stredu zúčastnilo na generálnej audiencii s pápežom Levom XIV. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Hlava katolíckej cirkvi pútnikov privítala a udelila im požehnanie, informuje TASR podľa Facebooku Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici a portálu Vatican News.
Slovenskú delegáciu viedol apoštolský administrátor OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s biskupom-nominantom Pavlom Šajgalíkom za účasti ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a veľvyslanca SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov Juraja Priputena.
Šutaj Eštok pápežovi ako dar odovzdal ikonu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Pápež Lev XIV. osobitne pozdravil slovenských veriacich a účastníkov púte. „Srdečne pozdravujem slovenských veriacich. Osobitne vítam účastníkov XIX. púte Ordinariátu OS a OZ SR, ako aj farské skupiny," uviedol. „Želám vám, aby ste boli odvážnymi svedkami evanjelia nádeje v prostredí, v ktorom žijete a pracujete. S radosťou udeľujem apoštolské požehnanie vám, vašej službe i vašim drahým doma vo vlasti,“ povedal pápež.
Púť OS a OZ SR v Ríme a vo Vatikáne sa začala v utorok slávnostnou liturgiou v Bazilike sv. Petra. Podľa Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici je táto púť vyjadrením viery, jednoty a služby, ktorú slovenskí príslušníci ozbrojených síl a zborov prinášajú nielen doma, ale aj na medzinárodnej úrovni.
