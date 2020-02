Cez prvý polrok do duálneho vzdelávania prestúpilo takmer 400 žiakov

Bratislava 26. februára (TASR) – Počas prvého polroka školského roka 2019/2020 do systému duálneho vzdelávania prestúpilo takmer 400 žiakov. Celkovo je na študijné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania v aktuálnom školskom roku prihlásených viac ako 3050 prvákov. TASR to potvrdil Ján Füle zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.



Do "duálu" prestúpilo počas roka najviac žiakov v Nitrianskom kraji – 96. Nasleduje Trnavský kraj, kde pribudlo 95 žiakov a Bratislavský kraj s 54 dualistami. Naopak, najmenej prvákov, 12, prestúpilo do tohto druhu vzdelávania v Banskobystrickom kraji, v Žilinskom kraji pribudlo 18 nových žiakov. "Čísla stále pribúdajú, lebo niektoré školy meškajú s hláseniami. Je to pre nich práca navyše," poznamenal Füle.



Ak žiak nastúpil na strednú odbornú školu ako bežný prvák, dualistom sa mohol stať celý prvý polrok, teda do konca januára 2020. Podmienkou bolo, aby škola bola v duálnom systéme a žiak uzatvoril učebnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorý je partnerom školy.



Najviac prvákov, ktorí sú do systému duálneho vzdelávania zapojení v tomto školskom roku, je v Košickom kraji, kde ich je takmer 600. Nasleduje Trenčiansky kraj so 453 žiakmi a Žilinský kraj so 411 dualistami. Do duálneho systému je najmenej žiakov zapojených v Banskobystrickom kraji, kde ich je 224.



V tomto školskom roku bolo ponúknutých viac ako 5600 učebných miest, pričom najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (vyše 900) a najmenej v Trnavskom kraji (471).