Cez Slovensko bude viacero presunov zahraničných vojsk

Bratislava 11. februára (TASR) - Počas najbližších týždňov sa cez Slovensko uskutočnia viaceré presuny zahraničných spojeneckých vojsk na plánované cvičenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. České ministerstvo obrany spresnilo, že od 15. do 26. februára sa na Slovensko presunie 1500 amerických vojakov a 700 kusov techniky na cvičenie z Nemecka cez územie Českej republiky. Presun je súčasťou cvičenia Saber Strike 2022.



Plánované cvičenia sa podľa Kovaľ Kakaščíkovej uskutočnia okrem Slovenska aj v ďalších krajinách. "Jednou z týchto výcvikových aktivít je aj cvičenie Saber Strike, ktoré bude o niekoľko týždňov prebiehať vo viacerých krajinách Pobaltia a strednej Európy," poznamenala. Hovorkyňa tvrdí, že o plánovaných presunoch na nadchádzajúci týždeň pravidelne informujú. Taktiež oboznámili o plánovanom a pripravovanom cvičení Saber Strike.



Český silový rezort približuje, že vojaci so 700 kusmi kolesovej techniky budú cestovať v siedmich konvojoch. "Americké jednotky pôjdu v nočných až skorých ranných hodinách tak, aby minimálne zasahovali do cestnej premávky," uviedol. Na Slovensko vstúpia cez hraničný priechod Brodské-Břeclav.



Cvičenie Saber Strike sa v SR uskutoční v marci. Jeho súčasťou bude celkovo 3000 vojakov s približne 1000 kusmi techniky. Slovenskí vojaci si s americkými kolegami precvičia obranné spôsobilosti a spoluprácu v medzinárodnom zoskupení.



Konať sa bude v priestoroch Centra výcviku Lešť, posádkového cvičiska Levice a letiska Sliač. Zahraniční vojaci i technika po ukončení cvičenia opustia územie SR. Výcviková aktivita je dlhodobo plánovaná a koncom minulého roka ju schválila vláda.