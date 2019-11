Cez Slovensko sa bude presúvať vojenská technika

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenska. Tie sú naplánované v období od 2. do 8. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.



Celkovo by malo ísť o 25 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presuny amerických, chorvátskych a poľských vojakov.



"V nasledujúcom týždni dávame do pozornosti tiež cestný presun nadrozmerného nákladu Ozbrojených síl SR na trase Sereď – Martin a železničné presuny na trasách Kamenica nad Cirochou – Prešov, Zemianske Kostoľany – Vlkanová, ako aj na trase Zemianske Kostoľany – Prešov," doplnila Capáková.