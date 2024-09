Cez Týždeň bezpečnosti na železnici polícia kontrolovala rušňovodičov

Bratislava 30. septembra (TASR) - Počas Týždňa bezpečnosti na železnici, ktorý trval od 23. septembra do pondelka, policajti skontrolovali rušňovodičov i zamestnancov, ktorí majú vplyv na železničnú dopravu. Policajnú akciu zorganizoval Railpol - Európska asociácia železničných polícií. Jej cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť v železničnom sektore prostredníctvom preventívnych opatrení. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Martina Sláviková.



Do preventívnej akcie sa celkovo zapojilo 565 príslušníkov PZ, z toho 519 policajtov služby železničnej polície a 46 policajtov služby dopravnej polície.



"Policajní preventisti vykonali počas akcie prednášky v školách a iné preventívne aktivity s dôrazom na riziká na železnici. Vybrané kontroly počas policajnej akcie boli vykonané aj v spolupráci so zamestnancami železničných spoločností, s manažérom infraštruktúry a so zamestnancami Dopravného úradu," uviedla Sláviková.



Celkovo bolo vykonaných 169 skúšok na alkohol u rušňovodičov s negatívnym výsledkom a 247 skúšok u ostatných zamestnancov, ktorí majú vplyv na železničnú dopravu, taktiež s negatívnym výsledkom.



Počas preventívnej akcie bolo podľa Slávikovej skontrolovaných 962 osôb, ako aj 768 motorových vozidiel prechádzajúcich cez železničné priecestia.



"Zistili sme niekoľko prípadov porušenia zákona vrátane neoprávneného prechádzania cez koľaje, nerešpektovania prevádzkových pravidiel železničných staníc, nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti pred a pri vjazde na železničné priecestie, nerešpektovania dopravných značiek a nepoužívania bezpečnostných pásov," povedala Sláviková a doplnila, že vyriešili celkovo 391 priestupkov. V rámci akcie bolo vykonaných 772 dychových skúšok u vodičov a cyklistov, pričom tri dychové skúšky boli pozitívne. Išlo o jedného cyklistu a dvoch vodičov cestných motorových vozidiel.



Ako dodala Sláviková, súčasťou preventívnych aktivít bola aj kontrola kritických miest železničnej infraštruktúry, predovšetkým mostov a tunelov, kde sa vykonalo 138 kontrol.