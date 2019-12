Cez územie Slovenska sa bude presúvať vojenská technika

Bratislava 13. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenska. Presuny sú naplánované v období od 16. do 22. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



Celkovo by malo ísť o 13 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presuny amerických a poľských vojakov, ktorým bude poskytnutý sprievod Vojenskej polície.



V nasledujúcom týždni dáva ministerstvo do pozornosti tiež cestné presuny nadrozmerného nákladu Ozbrojených síl SR na trase Trebišov – Veľké Ozorovce, Martin – Hlohovec a Trebišov - Prešov.