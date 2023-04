NEBESKÉ DIVADLO: Cez víkend v noci zažiari meteorický roj Lyridy

Bratislava 20. apríla (TASR) – Koncom apríla zdobia nočnú oblohu meteory pochádzajúce z meteorického roja Lyríd. Ich maximum možno očakávať v noci zo soboty 22. apríla na nedeľu 23. apríla okolo 3.00 h SELČ, pričom pozorovať sa oplatí od polnoci až do svitania.



"Súhvezdie Lýry, teda aj radiant ako zdanlivé miesto, z ktorého meteory vyletujú, vychádza po západe Slnka nad severovýchodný obzor. Najvyššiu aktivitu môžeme očakávať po polnoci až do svitania. V tomto čase by sme mohli vidieť aj okolo 15 meteorov za hodinu," povedal pre TASR astrofotograf a popularizátor astronómie Tomáš Slovinský.



Ako dodal, tento rok budú pozorovacie podmienky priaznivé. Mesiac bude tesne po nove, teda jeho tenký kosáčik zapadne už okolo 23.00 h SELČ. "Znamená to, že obloha bude tmavá. Takisto možno očakávať celkom dobré počasie a na rozdiel od predošlých dní budú noci jasné, prípadne polojasné," dodal Slovinský.



Podľa jeho slov sa oplatí pozorovať meteory v tmavších oblastiach, ako napríklad Park tmavej oblohy Veľká Fatra, alebo Poloniny na východe Slovenska. "Pozorovanie pre verejnosť spojené s možnosťou ďalšieho sprievodného programu bude organizovať Vihorlatská hvezdáreň v Humennom priamo v observatóriu na Kolonickom sedle," uviedol Slovinský.



Súhvezdie Lýry dominuje na letnej oblohe a jeho súčasťou je mimoriadne jasná hviezda Vega. Zdroj meteorov, tzv. radiant v jeho blízkosti je však len zdanlivý. V skutočnosti ide o drobné ľadovo-prachové častice uvoľnené z jadra kométy C/1861 G1 (Thatcher). Tieto častice vletia do zemskej atmosféry, pričom zhoria a nechávajú za sebou žiarivú stopu – meteor.



Lyridy sú najstarším meteorickým rojom v histórii, o ktorom sa dochovali záznamy. Prvé pozorovanie pochádza z 23. marca 687 z Číny. Rovnako existuje záznam z roku 1803. Pozornosť vedcov na seba upútali v roku 1863, teda dva roky po prechode zmienenej kométy okolo Zeme. okolo Slnka obehne raz za 415 rokov a jej návrat sa očakáva v roku 2283.



Hoci výdatnosť Lyríd v porovnaní s Perzeidami a ich stovkou meteorov za minútu nie je veľká, v niektorých rokoch sa môžu vyskytnúť mimoriadne "spŕšky" tzv. padajúcich hviezd, napríklad v rokoch 1922 a 1982 s frekvenciou stoviek meteorov za hodinu. Podobný jav nemožno vylúčiť ani v budúcnosti.



"Pozorovateľom by som tiež odporúčal, aby sa v prípade priaznivého počasia pozreli na oblohu už v noci z piatka na sobotu, keď bude aktivita roja narastať. Bonusom pri nočnom pozorovaní je tiež krásne viditeľný oblúk Mliečnej dráhy," povedal Slovinský.







