CEZ VÍKEND NÁS ZAMRAZÍ: Teploty môžu dosiahnuť až mínus 17 stupňov

Bratislava 7. februára (TASR) - V niektorých regiónoch Slovenska sa môžu v noci z piatka na sobotu (8. 2.) vyskytnúť teploty až do mínus 17 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa platí od polnoci do 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na webovej stránke.



Teploty môžu podľa meteorológov ojedinele dosiahnuť mínus 15 až mínus 17 stupňov. "Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," uvádzajú. Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno v Banskobystrickom kraji, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca v Žilinskom kraji a všetkých okresov Prešovského kraja s výnimkou Prešova.



Hydrologická výstraha platí pre okres Michalovce až do utorka 11. februára.